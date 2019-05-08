Украину избрали в состав двух комиссий ООН - Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая.

“Сегодня украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссии по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)”, - говорится в сообщении.

Так, к полномочиям Комиссии по народонаселению и развитию относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением.

Ранее сообщалось, что Украину выбрали членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) сроком на 6 лет.

РБК-Украина ранее писало, что постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.