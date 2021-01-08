В Украину идут морозы, местами со снегом: прогноз на выходные

Погода в Украине на выходных ожидается морозной, местами ожидается снег. Ночью температура местами опуститься до -4 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
В субботу, 9 января, в центральных и восточных областях ожидается снег, местами снег с дождем. На остальной территории Украины будет без осадков, однако облачно.
В западных областях днем от -1 до +1 градусов. Ночью в западных областях температура будет колебаться от -4 до -1.
В центре Украины днем от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2. На юге днем от +2 до +4 градусов, ночью от 0 до +5. В восточных областях Украины днем от -1 до +2 градусов, ночью от -3 до +2.
Во всех областях Украины в воскресенье, 10 января, будет облачно, без осадков.
На западе днем от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2 градусов.
В центральных областях днем от -1 до +1, ночью от -2 до -4 градусов. В южных днем температура поднимется от 0 до +4 градусов, ночью опустится от -1 до -3. На востоке Украины днем -4 +1 градуса, ночью температура снизится до отметок -4 +1 градусов.
Напомним, сегодня в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается гололедица на дорогах. В Киеве и области прогнозируется налипание мокрого снега и дождь, а на дорогах гололедица.
В Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
Кроме того, сегодня в Украине будет пасмурно и прохладно. В южных областях температура воздуха прогреется до +5 градусов.