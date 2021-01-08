В Україну йдуть морози, місцями зі снігом: прогноз на вихідні

Фото: жінка в масці (РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних очікується морозною, місцями очікується сніг. Вночі температура подекуди знизиться до -4 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 9 січня

У суботу, 9 січня, у центральних та східних областях очікується сніг, місцями сніг з дощем. На решті території України буде без опадів, проте хмарно.

У західних областях вдень від -1 до +1 градусів. Вночі у західних областях температура коливатиметься від -4 до -1.

У центрі України вдень від -1 до +1 градуса, вночі від -4 до -2. На півдні вдень від +2 до +4 градусів, вночі від 0 до +5. У східних областях України, вдень від -1 до +2 градусів, вночі від -3 до +2.

Прогноз на 10 січня

У всіх областях України в неділю, 10 січня, буде хмарно, без опадів.

На заході вдень від -1 до +1 градуса, вночі від -4 до -2 градусів.

У центральних областях вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4 градусів. У південних вдень температура підніметься від 0 до +4 градусів, вночі опуститься від -1 до -3. На сході України вдень -4 +1 градуса, вночі температура знизиться до відміток -4 +1 градусів.

Нагадаємо, сьогодні у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується ожеледиця на дорогах. У Києві та області прогнозується налипання мокрого снігу та дощу, а на дорогах ожеледиця.

В Івано-Франківській області очікується значна сніголавинна небезпека.

Крім того, сьогодні в Україні буде хмарно і прохолодно. У південних областях температура повітря прогріється до +5 градусів.