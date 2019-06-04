В Украину идут дожди с грозами

Завтра, 5 июня, погода в Украине ухудшится, почти во всех областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сообщается, что завтра в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах (кроме востока и севера) град и шквалы 15-20 м / с. В центральных и южных областях местами значительные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от +13 до +18, на побережье морей до +21; днем от +23 до +28. На юге и востоке страны до +31.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей Украины завтра дожди или ливни, грозы. Во время гроз ожидаются шквалы и град. В северо-восточной часть Украины, Сумской и Харьковской областях будет без существенных осадков. Однако, среду в восточных областях прогнозируется порывистый ветер.

Добавим, сегодня в Украине будет тепло, в большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны сильные ливни, шквалы, град. В Киеве сегодня ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха до +29 градусов, во время дождя снижение до +24 градусов.