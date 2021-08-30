В Україну йде різке похолодання. Температура вночі впаде нижче 10 градусів
У другій половині тижня в Україні зміниться синоптична ситуація. Початок календарної осені очікується прохолодним.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
"Повітряні потоки над територією України зміняться на північно-західні. Буде дуже відчутне зниження температури. У Києві нічна температура в у п'ятницю-неділю, 3-5 вересня, впаде до 9-11 градусів тепла", - сказала вона, додавши, що вдень у ці дні денна температура може піднятися до 18 градусів тепла.
Водночас, за прогнозом синоптиків, заморозків в Україні протягом поточного тижня не очікуються, повідомила Птуха.
Укргідрометцентр прогнозує, що дощова погода збережеться в Україні протягом трьох днів 30 серпня - 1 вересня. "Дощі будуть продовжуватися. У більшості областей короткочасні дощі та грози. Лише 1 вересня у південній частині та східних областях без опадів", - сказала вона.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.