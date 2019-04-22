В Украину идет предпасхальное потепление

Погода в Украине перед пасхальными праздниками будет постепенно улучшаться, ожидается потепление. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что антициклон Leonore сделает завтра погоду в Украине солнечной. Температура воздуха во вторник составит +12+17 градусов.

23 апреля на Западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

"Заморозки отступают, разве ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", - сообщила Диденко.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16..+18 градусов.

"В течение Страстной недели тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать +20 градусов", - добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Украине 22-23 апреля синоптики прогнозируют заморозки. Ночью 22 апреля на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый). 23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 почвы (I уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве в понедельник ожидается малооблачная погода. В течение дня предполагается +16 градусов.