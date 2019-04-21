ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В западных областях Украины завтра пройдут дожди

Новости » Общество    21.04.2019 - 16:07
В западных областях Украины завтра пройдут дожди
Иллюстративное фото (pixabay.com/blickpixel)

Воздух 22 апреля прогреется до +17 градусов

Погода в Украине завтра, 22 апреля, будет солнечной, температура ожидается до +17. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, 22 апреля в Украине будет солнечно, лишь местами в западных областях пройдет небольшой дождь. Погода достигнет +12-17 градусов.

В Киеве понедельник погода ожидается малооблачная. В течение дня предполагается +16 градусов.

В Предпасхальную неделю тепло будет усиливаться.

В западных областях Украины завтра пройдут дожди

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", завтра в Украине без осадков, лишь ночью в западных областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на Правобережье ночью +1-6 градусов тепла, заморозки на поверхности почвы 0-4 градусов, на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов; температура днем +13-18 градусов.

Ранее сообщалось, что с 21 по 23 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. В частности, 22 апреля на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый). 23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый).

Синоптики рассказали о погоде в Украине 22 апреля Синоптики предупредили о заморозках в Украине
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь