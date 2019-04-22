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В Украине в ближайшие дни сохранятся заморозки

Новости » Общество    22.04.2019 - 10:31
В Украине в ближайшие дни сохранятся заморозки
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки ожидаются 22-23 апреля

Погода в Украине: 22-23 апреля синоптики прогнозируют заморозки в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, ночью 22 апреля на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый).

23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 почвы (I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что 22 апреля погода будет теплой и без осадков. Лишь ночью в западных областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на Правобережье ночью +1-6 градусов тепла, заморозки на поверхности почвы 0-4 градусов, на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3; температура днем +13-18 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве в понедельник ожидается малооблачная погода. В течение дня предполагается +16 градусов.

Также она сообщила, что в предпасхальную неделю тепло будет усиливаться.

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