В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

"Температура воздуха на завтра (9 декабря, - ред.) еще не изменится, но уже в пятницу довольно существенно потеплеет по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что завтра ночью ожидаются дожди и мокрый снег, однако уже днем будет без существенных осадков.

В Украине в четверг местами прогнозируется туман, а в северных, Винницкой и Черкасской областях гололедица. В то же время в западных и северных областях на дорогах гололедица.

Завтра температура воздуха в западных областях ночью -7-12, а днем -1 -6 градусов. На Закарпатье 0 +5, а в северных и Винницкой областях ночью -1 -6, а днем от -2 до +3 градусов. На остальной территории температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов.