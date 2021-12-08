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В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Автор: Валерия Полищук

В Украине после дождей и мокрого снега придет потепление. Синоптики прогнозируют, что уже в пятницу, 10 декабря, температура воздуха существенно поднимется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Температура воздуха на завтра (9 декабря, - ред.) еще не изменится, но уже в пятницу довольно существенно потеплеет по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что завтра ночью ожидаются дожди и мокрый снег, однако уже днем будет без существенных осадков.

В Украине в четверг местами прогнозируется туман, а в северных, Винницкой и Черкасской областях гололедица. В то же время в западных и северных областях на дорогах гололедица.

Завтра температура воздуха в западных областях ночью -7-12, а днем -1 -6 градусов. На Закарпатье 0 +5, а в северных и Винницкой областях ночью -1 -6, а днем от -2 до +3 градусов. На остальной территории температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов.

Напомним, в Киеве также ухудшилась погода, в связи с чем произошел сбой в работе транспорта.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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