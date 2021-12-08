В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

В Україні після дощів і мокрого снігу прийде потепління. Синоптики прогнозують, що вже в п'ятницю, 10 грудня, температура повітря істотно підніметься.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Температура повітря на завтра (9 грудня, - ред.) ще не зміниться, але вже в п'ятницю досить істотно потеплішає по всій території України", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що завтра вночі очікуються дощі і мокрий сніг, проте вже вдень буде без істотних опадів.
В Україні в четвер місцями прогнозується туман, а в північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледиця. Водночас у західних та північних областях на дорогах ожеледиця.
Завтра температура повітря в західних областях вночі-7-12, а вдень -1 -6 градусів. На Закарпатті 0 + 5, а в північних та Вінницькій областях вночі -1 -6, а вдень від -2 до +3 градусів. На решті території температура повітря протягом доби коливатиметься від +1 до + 6 градусів.
Нагадаємо, у Києві також погіршилася погода, у зв'язку з чим стався збій у роботі транспорту.
Крім того, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.