В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

"Температура повітря на завтра (9 грудня, - ред.) ще не зміниться, але вже в п'ятницю досить істотно потеплішає по всій території України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що завтра вночі очікуються дощі і мокрий сніг, проте вже вдень буде без істотних опадів.

В Україні в четвер місцями прогнозується туман, а в північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледиця. Водночас у західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

Завтра температура повітря в західних областях вночі-7-12, а вдень -1 -6 градусів. На Закарпатті 0 + 5, а в північних та Вінницькій областях вночі -1 -6, а вдень від -2 до +3 градусів. На решті території температура повітря протягом доби коливатиметься від +1 до + 6 градусів.