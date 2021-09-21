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В Украину идет потепление. Синоптики назвали дату

Автор: Александр Белоус

На этой неделе в Украине ожидается холодная погода с дождями. Однако уже на выходных потеплеет, а осадки постепенно прекратятся.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Повышение температуры ожидаем уже в конце недели, на выходных погода уже начнет улучшаться, и дневные максимумы, особенно на юге, начнут доходить до 15 градусов тепла", - сказала она и добавила, что несколько прохладнее будет в западных районах.

Как отметила синоптик, начиная с субботы облачность снизится, а осадки будут уменьшаться.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 25 сентября, через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, когда ожидаются более интенсивные дожди, чем в течение недели, сообщила Птуха.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидаются дневная температура ниже 10 градусов тепла и дожди.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень пришла в Киев почти на месяц раньше, чем в прошлом году - 19 сентября.

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