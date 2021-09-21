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В Україну йде потепління. Синоптики назвали дату

Автор: Олександр Білоус

На цьому тижні в Україні очікуються холодна погода з дощами. Проте вже на вихідних потеплішає, а опади поступово припиняться.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Підвищення температури очікуємо вже наприкінці тижня, на вихідних погода вже почне покращуватися, і денні максимуми, особливо на півдні, почнуть доходити до 15 градусів тепла", - сказала вона і додала, що дещо прохолодніше буде у західних районах.

Як зазначила синоптик, починаючи з суботи буде менше хмар, а опади зменшуватимуться.

За прогнозом Укргідрометцентру, у п'ятницю, 25 вересня, через територію України буде проходити атмосферний фронт, коли очікуються більш інтенсивні дощі, ніж протягом тижня, повідомила Птуха.

Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні очікуються денна температура нижче 10 градусів тепла та дощі.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь прийшла до Києва майже на місяць раніше, ніж минулого року - 19 вересня.

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