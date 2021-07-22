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В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

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Киев, Четверг 22 июля 2021 12:27
В Украину идет потепление: синоптики назвали дату Фото: в Украине потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье в Украину придет потепление. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +31 в восточных областях и до +29 - в западных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Несмотря на то, что 25 июля будут дожди и грозы во Львовской, Закарпатской и Волынской областях, температура воздуха в западных регионах поднимется. Днем будет +25+29, а ночью +12+15.

На юге и востоке страны днем потеплеет до +31. В центральных и северных областях днем будет +26+28, а ночью +14+17.

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

26 июля погода также будет теплая, хотя на западе страны передают дожди.

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Напомним, на этой неделе в Украине идут сильные дожди. В частности, Одессу ночью накрыл мощный ливень.

Из-за ухудшения погоды в работе транспорта Одессы произошел сбой.

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