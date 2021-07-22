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В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

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Київ, Четвер 22 липня 2021 12:27
В Україну йде потепління: синоптики назвали дату Фото: в Україні потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У неділю в Україну прийде потепління. Очікується, що температура повітря підніметься до +31 у східних областях та до +29 - у західних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Попри те, що 25 липня будуть дощі та грози у Львівській, Закарпатській та Волинській областях, температура повітря у західних регіонах підніметься. Вдень буде +25+29, а вночі +12+15.

На півдні та сході країни вдень потеплішає до +31. У центральних та північних областях вдень буде +26+28, а вночі +14+17.

В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

26 липня погода також буде тепла, хоча на заході країни передають дощі.

В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Зокрема, Одесу вночі накрила потужна злива.

Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.

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