В Україну йде потепління. Синоптики назвали дату

Фото: погода (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні в найближчі дні очікується мокрий сніг та ожеледиця. Разом з тим, 4-5 грудня слід очікувати потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, у північних та центральних областях найближчої ночі та вранці - невеликий мокрий сніг. Надалі істотних опадів не очікується.

На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. В Укргідрометцентрі просять водіїв та пішоходів бути обережними.

4-5 грудня у західних, північних областях та в Приазов'ї - місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура завтра вночі 1-6 градусів, в Карпатах 8-13 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині вночі близько 0 градусів, вдень 4-9 градусів тепла. 4-5 грудня в Україні, крім сходу, очікується підвищення температури на 2-5 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні 3 грудня опиниться між циклоном з Європи, і антициклоном, який "тисне" зі Сходу. Наша країна буде посередині цих процесів, що обумовить синоптичну ситуацію.

РБК-Україна писало, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує на Різдво мороз до - 7 градусів, а ось напередодні Нового року пройдуть дощі.