UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину идет потепление после сильных морозов

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о потеплении в Украине. Сегодня температура воздуха поднимется.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В большинстве областей небо этим утром было абсолютно ясным, за исключением северной части Украины - там небольшая облачность.

Температуры этой ночью еще были низкими, в восточных областях местами -8-10 мороза. Но сегодня в течение дня температура понемногу будет расти и в следующие несколько суток ожидаем несколько более теплую погоду, отметили синоптики.

Напомним, сегодня погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Поэтому осадков на территории страны не предвидится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине