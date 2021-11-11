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В Україну йде потепління після сильних морозів

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про потепління в Україні. Сьогодні температура повітря підніметься.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

У більшості областей небо цього ранку було абсолютно ясним, за винятком північної частини України - там подекуди невелика хмарність.

Температури цієї ночі ще були низькими, у східних областях місцями -8-10 морозу. Але сьогодні протягом дня температура потроху зростатиме і у наступні декілька діб очікуємо на дещо теплішу погоду, зазначили синоптики.

Нагадаємо, сьогодні погоду в Україні визначатиме антициклон TILDA. Тому опадів на території країни не передбачається.

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