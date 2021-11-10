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Без осадков, но до -7 градусов. Завтра Украину накроет антициклон

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Украина, Среда 10 ноября 2021 14:26
Без осадков, но до -7 градусов. Завтра Украину накроет антициклон Фото: в Украине прогнозируют на завтра погоду без осадков (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Потому осадков на территории страны не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

По данным синоптиков, в Украине будет преобладать малооблачная и стабильная погода. Однако уже в ближайшую ночь в большинстве областей прогнозируют мороз до -7 градусов за Цельсием в восточных областях. В остальных регионах столбики термометров ночью покажут -2...-4 градуса.

Днем температура воздуха будет на несколько градусов выше. В среднем будет +8 градусов. 3...5 выше нуля обещают в восточных областях, а в западных - 7...11 градусов тепла.

Без осадков, но до -7 градусов. Завтра Украину накроет антициклонФото: 11 ноября в Украине ночью ожидается мороз (Укргидрометцентр)

Осадков 11 ноября не прогнозируют. Ветер южный, 5-10 м/с.

Без осадков, но до -7 градусов. Завтра Украину накроет антициклонФото: погоду в стране будет определять антициклон TILDA (Укргидрометцентр)

Напомним, в Карпатах резко похолодало. В горах температура воздуха опустилась до -2 градусов.

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