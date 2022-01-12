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В Украину идет потепление: названа дата

Автор: Валерия Полищук

В Украине с четверга, 13 января, начнется потепление и морозы отступят. Однако будет ветрено, местами с осадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра в западные регионы начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и по всей территории Украины.

"Уже завтра начнется процесс потепления и морозы понемногу будут отступать. При этом погода будет ветреной, иногда с осадками. Оттепель задержится в Украине и в ближайшие выходные", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на 13 января объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, сегодня в Украине формирует погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.

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Погода в Украине