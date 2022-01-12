RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну йде потепління: названа дата

Автор: Валерія Поліщук

В Україні з четверга, 13 січня, почнеться потепління і морози відступлять. Однак буде вітряно, місцями з опадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра в західні регіони почне надходити більш тепле повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і по всій території України.

"Вже завтра почнеться процес потепління і морози потроху відступатимуть. При цьому погода буде вітряною, іноді з опадами. Відлига затримається в Україні і в найближчі вихідні", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, в Україні на 13 січня оголошено штормове попередження.

Крім того, сьогодні в Україні формує погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий, вітер, а також мороз до -18.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні