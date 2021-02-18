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Киев накрыл снегопад, осадки будут весь день

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 10:50
Киев накрыл снегопад, осадки будут весь день Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Киеве 18 февраля ухудшилась, с самого утра идет снег. Небольшие осадки прогнозируют в течение четверга.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отметим, утром в Киеве резко начал идти снег, по состоянию на 10:45, его интенсивность уменьшилась.

Продолжается вывоз снега с дорог, тротуаров и путепроводов столицы. За последние сутки перевезли почти 13,6 тысячи тонн снега, сообщает КК "Киевавтодор".

Сегодня работает 422 единицы спецтехники и 561 работник в составе 77 бригады с ручной уборки.

"Небольшие осадки прогнозируют в течение четверга. КК "Киевавтодор" призывает водителей быть внимательными на дороге", - говорится в сообщении.

Почти 13,6 тыс. тонн перевезено снега на специальные площадки за последние сутки Продолжается вывоз снега с дорог, тротуаров и...

Posted by Коммунальная корпорация "Киевавтодор" on Wednesday, February 17, 2021

Напомним, сегодня прогнозируют на юго-западе, а также в центре Украины снег. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от -12 до +5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -16.

Ранее предупреждали, что погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - более +10.

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