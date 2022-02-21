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В Украину идет похолодание: дата

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о похолодании в Украине. Уменьшение температуры воздуха ожидается 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня и еще несколько дней температура воздуха в Украине будет колебаться от +5 до 11. В частности, тепло будет на юге страны.

Впрочем, с 24 февраля в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится. Днем ожидается + +8, а ночью 0+4.

Вместе с тем, в областях будет переменная облачность, без осадков.

Напомним, синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины.

Отметим, погода в Украине сегодня, 21 февраля, будет теплой и солнечной. Осадки в виде дождя ожидаются лишь в западных областях.

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