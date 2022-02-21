В Украину идет похолодание: дата

Синоптики предупредили о похолодании в Украине. Уменьшение температуры воздуха ожидается 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня и еще несколько дней температура воздуха в Украине будет колебаться от +5 до 11. В частности, тепло будет на юге страны.
Впрочем, с 24 февраля в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится. Днем ожидается + +8, а ночью 0+4.
Вместе с тем, в областях будет переменная облачность, без осадков.
Напомним, синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины.
Отметим, погода в Украине сегодня, 21 февраля, будет теплой и солнечной. Осадки в виде дождя ожидаются лишь в западных областях.