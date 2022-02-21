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В Україну йде похолодання: дата

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про похолодання в Україні. Зменшення температури повітря очікується 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні і ще декілька днів температура повітря в Україні буде коливатись від +5 до 11. Зокрема, тепло буде на півдні країни.

Втім, з 24 лютого в Україну прийде похолодання. Температура повітря опуститься. Вдень очікується +3+8, а вночі 0+4.

Разом з тим, в областях буде мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильний вітер на заході України.

Зазначимо, погода в Україні сьогодні, 21 лютого, буде теплою і сонячною. Опади у вигляді дощу очікуються лише в західних областях.

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