В Україну йде похолодання: дата

Синоптики попередили про похолодання в Україні. Зменшення температури повітря очікується 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні і ще декілька днів температура повітря в Україні буде коливатись від +5 до 11. Зокрема, тепло буде на півдні країни.
Втім, з 24 лютого в Україну прийде похолодання. Температура повітря опуститься. Вдень очікується +3+8, а вночі 0+4.
Разом з тим, в областях буде мінлива хмарність, без опадів.
Нагадаємо, синоптики попереджають про сильний вітер на заході України.
Зазначимо, погода в Україні сьогодні, 21 лютого, буде теплою і сонячною. Опади у вигляді дощу очікуються лише в західних областях.