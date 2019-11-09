В Украину идет похолодание

В Украине в понедельник, 11 ноября, ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко Facebook.

По словам синоптика, в Украине похолодает ненадолго.

"Поэтому держите себя и друг друга в осенний здоровой гармонии, потому что эти скачки влажности, давления, ветра и температуры могут сбить с толку", - написала Диденко.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине на завтра, 10 ноября, будет теплой, температура в некоторых областях поднимется до +21 градусов. По данным синоптика, завтра температура ожидается от +14 до +19.

"Украина - снова одна из самых теплых в Европе. Воскресенье прогреет воздух до +14 +19 градусов, на юге местами до +21 градуса, немного свежее будет на крайнем западе и восточной части Украины +11 + 14 градусов.

Добавим, в воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. По данным украинских синоптиков, до конца субботы, 9 ноября, а также ночью и в первой половине дня воскресенья, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.