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Украина завтра будет самой теплой страной Европы

Новости » Общество     09.11.2019 - 17:10
Украина завтра будет самой теплой страной Европы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В южных областях температура поднимется до +21

Погода в Украине завтра, 10 ноября, будет теплой, температура в некоторых областях поднимется до +21 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра температура ожидается от +14 до +19.

"Украина - снова одна из самых теплых в Европе. Воскресенье прогреет воздух до +14 +19 градусов, на юге местами до +21 градуса, немного свежее будет на крайнем западе и восточной части Украины, +11 + 14 градусов", - сообщила Диденко.

Кроме того, на Закарпатье и в Прикарпатье будет сухо, ожидаются туманы.

В Киеве завтра предполагается погода без дождя, с температурой воздуха около +15, с порывистым юго-восточным ветром.

Напомним, в воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. По данным украинских синоптиков, до конца субботы, 9 ноября, а также ночью и в первой половине дня воскресенья, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве на выходных, 9-10 ноября, ожидается теплая погода.

В Киеве предупредили об ухудшении погоды Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходных
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