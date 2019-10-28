В Украину идет похолодание

Погода в Украине 29 октября ухудшится, ожидается похолодание до +7+13. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра в течение дня ожидается +7+13 градусов, на юго-востоке +12+15, в Крыму до +17 градусов.

"Небольшие дожди пройдут на западе, севере, местами в центре и возможные в Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/с, (то есть, эпоха штиля завершается). Ночью и утром местами туманы", - сообщила она.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Также, по прогнозу Диденко, в Киеве 29-го октября существенные осадки не предвидятся, максимум морось или где-то будет незначительный дождь. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха опустится до +11+13. На востоке и в центре тоже прохладно, но без дождей. В южных областях последние теплые дни, днем +15+17.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Украине. По данным Гидрометцентра, в пятницу, 1 ноября, ночная температура воздуха местами опустится до -4 градусов. Днем температура будет колебаться от +4 до +9.