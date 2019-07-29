В Украину идет очередное похолодание

Погода в Украине завтра, 29 июля, ухудшится, в северных, западных областях и в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25+28. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Синоптик отметила, что жаркий день повсюду в Украине - только сегодня, с завтрашнего дня ожидается похолодание.

В северных областях и на западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25+28 градусов. В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара завтра еще задержится. Днем +29+33 градуса.

"Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, кроме юга. И уже 1-го августа во всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже +20 градусов", - добавила синоптик.

Кроме того, по прогнозу Диденко, завтра утром и днем кратковременные дожди вероятны на западе, севере и в центре, а грозовые дожди охватят юг и восток. В Киеве завтра жара ослабнет до +26 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально. Так что ближайшую неделю, а, особенно, выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими. Поэтому ловим сегодня летнюю жару, потому что уже завтра за ней придется ехать на юг", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине 29 июля будет сухой и жаркой почти на всей территории страны, температура воздуха местами поднимется до +34.