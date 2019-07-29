В Україну йде чергове похолодання

Погода в Україні завтра, 30 липня, погіршиться, у північних, західних областях та у Харківській області температура повітря знизиться і становитиме +25+28. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що спекотний день повсюди в Україні - лише сьогодні, з завтрішнього дня очікується похолодання.

У північних областях та на заході України, а також в Харківській області температура повітря знизиться і становитиме +25+28 градусів. У південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях спека завтра ще затримається. Вдень +29+33 градуси.

"Проте вже й тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком Півдня.

І вже 1-го серпня в усій Україні спеки не буде - передбачається помірно тепла погода, а на півночі та північному сході навіть нижче +20 градусів", - додала синоптик.

Крім того, за прогнозом Діденко, завтра вранці та вдень короткочасні дощі ймовірні на заході, півночі та в центрі, а грозові дощі охоплять південь та схід. У Києві завтра спека послабне до +26 градусів.

"Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів.

Короткочасні дощі з грозами можливі локально. Так що найближчий тиждень, а, особливо, вихідні, 3-4 серпня, у Києві будуть досить свіжими. Тому ловимо сьогодні літню спеку, бо вже завтра за нею доведеться їхати аж на південь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні 29 липня буде сухою та спекотною майже на всій території країни, температура повітря місцями підніметься до +34.