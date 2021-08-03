В Украину идет новый циклон с ливнями: названа дата

Синоптики Украины предупредили о новом циклоне HENRI. Он в течение 5-7 августа будет перемещаться вдоль западных границ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Этот циклон 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.

Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа.