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В Украину идет новый циклон с ливнями: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины предупредили о новом циклоне HENRI. Он в течение 5-7 августа будет перемещаться вдоль западных границ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Этот циклон 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.

Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня.

Отметим, что синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на август.

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