RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну йде новий циклон зі зливами: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України попередили про новий циклон HENRI. Він протягом 5-7 серпня буде переміщуватися вздовж західних кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Цей циклон 4 серпня сформується над Адріатичним морем і надалі зміщуватиметься на північний схід, тобто в сторону західної України.

Його фронтальні системи принесуть у зазначений регіон 6 серпня значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Найбільш інтенсивні опади очікуємо саме в ніч з 5 та 6 серпня.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні.

Зазначимо, що синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.

Читайте РБК-Україна в Google News
циклонПогода в Україніливень