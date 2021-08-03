В Україну йде новий циклон зі зливами: названо дату

Синоптики України попередили про новий циклон HENRI. Він протягом 5-7 серпня буде переміщуватися вздовж західних кордонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Цей циклон 4 серпня сформується над Адріатичним морем і надалі зміщуватиметься на північний схід, тобто в сторону західної України.
Його фронтальні системи принесуть у зазначений регіон 6 серпня значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Найбільш інтенсивні опади очікуємо саме в ніч з 5 та 6 серпня.
Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні.
Зазначимо, що синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.