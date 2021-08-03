Объявлено штормовое предупреждение: какие регионы Украины накроет гроза

Синоптики УкрГидрометцентра объявили штормовое предупреждение на сегодня. Стало известно, какие регионы накроют грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня в южных, восточных большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, 3 августа в западных областях температура воздуха опустится до +23. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны.