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Объявлено штормовое предупреждение: какие регионы Украины накроет гроза

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Киев, Вторник 03 августа 2021 08:32
Объявлено штормовое предупреждение: какие регионы Украины накроет гроза Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра объявили штормовое предупреждение на сегодня. Стало известно, какие регионы накроют грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в южных, восточных большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, 3 августа в западных областях температура воздуха опустится до +23. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны.

Напомним, сегодня в Украине похолодает в западных областях.

Раньше синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на август.

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