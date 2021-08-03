В Україну йде новий циклон зі зливами: названо дату

УВАГА ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ За попередніми прогнозами, протягом 5-7 серпня вздовж західних кордонів України буде переміщуватися активний ЦИКЛОН на ім'я HENRI, який 4го серпня сформується над Адріатичним морем і надалі зміщуватиметься на північний схід, тобто в сторону західної України. Його фронтальні системи принесуть у зазначений регіон 6го серпня ЗНАЧНІ дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Найбільш інтенсивні опади очікуємо саме в ніч з 5 та 6 серпня. Із наближенням циклону, будемо доповнювати та уточнювати інформацію Video by Windy.com