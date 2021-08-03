В Україну йде новий циклон зі зливами: названо дату
Синоптики України попередили про новий циклон HENRI. Він протягом 5-7 серпня буде переміщуватися вздовж західних кордонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Цей циклон 4 серпня сформується над Адріатичним морем і надалі зміщуватиметься на північний схід, тобто в сторону західної України.
Його фронтальні системи принесуть у зазначений регіон 6 серпня значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Найбільш інтенсивні опади очікуємо саме в ніч з 5 та 6 серпня.
УВАГА ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ За попередніми прогнозами, протягом 5-7 серпня вздовж західних кордонів України буде переміщуватися активний ЦИКЛОН на ім'я HENRI, який 4го серпня сформується над Адріатичним морем і надалі зміщуватиметься на північний схід, тобто в сторону західної України. Його фронтальні системи принесуть у зазначений регіон 6го серпня ЗНАЧНІ дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Найбільш інтенсивні опади очікуємо саме в ніч з 5 та 6 серпня. Із наближенням циклону, будемо доповнювати та уточнювати інформацію Video by Windy.comPosted by Український гідрометеорологічний центр on Tuesday, August 3, 2021
Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні.
Зазначимо, що синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.