В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату

Похолодание в Украину придет уже 6 апреля. Температура воздуха опустится во всех областях, будет идти снег и дождь.

Завтра в западных областях будет снег и снег с дождем. Там температура воздуха днем составит +2+10, а ночью -1+2. Дожди также будут в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в других регионах без осадков, но тоже прохладно, от +9 до +14 днем, а ночью до -1.

Похолодание будет длиться три дня. С 9 апреля ожидается потепление, снег и дожди отойдут.