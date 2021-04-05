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В Україну йде нове похолодання: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

Похолодання в Україну прийде вже 6 квітня. Температура повітря опуститься у всіх областях, буде йти сніг та дощ.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Завтра у західних областях буде сніг та сніг з дощем. Там температура повітря вдень складе +2+10, а вночі -1+2. Дощі також будуть в Київській, Чернігівській та Сумській областях, в інших регіонах без опадів, але теж прохолодно, від +9 до +14 вдень, а вночі до -1.

Похолодання буде тривати три дні. З 9 квітня очікується потепління, сніг та дощі відійдуть.

Зазначимо, синоптики прогнозували, що сьогодні в Україні погода вдень буде "плюсовою", на півдні до +12. Втім, вночі ще будуть заморозки.

Нагадаємо, раніше синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на початок тижня.

Також раніше повідомлялось, скільки триватиме "мокре" похолодання і коли потеплішає до +20.

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Новини України похолоданиеГідрометцентр
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