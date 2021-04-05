Ночные заморозки и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

В Украине погода днем будет "плюсовой", на юге до +12. Однако, ночью еще будут заморозки.

Прогноз во всех регионах

В западных областях переменная облачность и сухо, днем будет +8+11, а ночью -1-4. На севере страны днем будет без осадков, температура воздуха составит +8+11, а ночью -1-3.

На востоке Украины сегодня идут дожди. Там температура воздуха днем составит +8+11, а ночью -1+1. На юге страны будет сухо только в Одесской области. В южных регионах днем будет +9+12, а ночью +1+4.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность и сухо. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью от 0 до -2.