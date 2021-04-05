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Ночные заморозки и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 08:00
Ночные заморозки и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине не улучшается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине погода днем будет "плюсовой", на юге до +12. Однако, ночью еще будут заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

В западных областях переменная облачность и сухо, днем будет +8+11, а ночью -1-4. На севере страны днем будет без осадков, температура воздуха составит +8+11, а ночью -1-3.

На востоке Украины сегодня идут дожди. Там температура воздуха днем составит +8+11, а ночью -1+1. На юге страны будет сухо только в Одесской области. В южных регионах днем будет +9+12, а ночью +1+4.

Ночные заморозки и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность и сухо. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью от 0 до -2.

Ночные заморозки и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в ночь на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 сантиметров снега.

Кроме того, синоптики из Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине в апреле.

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