Ночные заморозки и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине не улучшается (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине погода днем будет "плюсовой", на юге до +12. Однако, ночью еще будут заморозки.
Прогноз во всех регионах
В западных областях переменная облачность и сухо, днем будет +8+11, а ночью -1-4. На севере страны днем будет без осадков, температура воздуха составит +8+11, а ночью -1-3.
На востоке Украины сегодня идут дожди. Там температура воздуха днем составит +8+11, а ночью -1+1. На юге страны будет сухо только в Одесской области. В южных регионах днем будет +9+12, а ночью +1+4.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет переменная облачность и сухо. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью от 0 до -2.
Напомним, в ночь на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 сантиметров снега.
Кроме того, синоптики из Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине в апреле.