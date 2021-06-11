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В Украину идет новая волна дождей и похолодание

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Пятница 11 июня 2021 14:25
В Украину идет новая волна дождей и похолодание Фото: в Украину идет новая волна дождей и похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Через территорию Украины на выходных будет проходить холодный атмосферный фронт с северо-запада. Синоптики предупреждают о похолодании, дождях и грозах. на выходных

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"Циклон, который в течение недели вызывал в большинстве областей преимущественно дождливую погоду с грозами, потеряет свою силу. Некоторые регионы немного отдохнут от дождя. Но течение воскресенья через территорию Украины пройдет холодный атмосферный фронт с северо-запада", - говорится в сообщении.

Так, в субботу ночью будет преимущественно без осадков, а днем ​​местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а днем - +​​21 +26.

13-14 июня в Украине прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Днем ​​в отдельных районах ожидаются град и шквалы до 15-20 м / с.

Ночью воскресенья, 13 июня, в западных областях прогнозируются значительные дожди. Температура ночью составит +9 +15 градусов. Днем ​​в западных, северных областях и 14 июня на Правобережье температура прогреется до +16 +22 градусов, а на остальной территории - +20 +26 градусов.

Напомним, в течение недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги.

Кроме того, в Украине в пятницу, 11 июня, ожидаются дожди. По всей стране они будут сопровождаться грозами.

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