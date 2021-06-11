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В Україну йде нова хвиля дощів і похолодання

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П'ятниця 11 червня 2021 14:25
В Україну йде нова хвиля дощів і похолодання Фото: в Україну йде нова хвиля дощів і похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через територію України на вихідних проходитиме холодний атмосферний фронт з північного заходу. Синоптики попереджають про похолодання, дощі та грози. на вихідних

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

"Циклон, який протягом тижня викликав у більшості областей переважно дощову погоду з грозами, втратить свою силу. Деякі регіони трохи відпочинуть від дощу. Але протягом неділі через територію України пройде холодний атмосферний фронт з північного заходу", - йдеться в повідомленні.

Так, у суботу вночі буде переважно без опадів, а вдень місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме + 11 + 16 градусів, а вдень - +21 +26.

13-14 червня в Україні прогнозуються короткочасні грозові дощі. Вдень в окремих районах очікуються град і шквали до 15-20 м / с.

Вночі неділі, 13 червня, у західних областях прогнозуються значні дощі. Температура вночі становитиме + 9 + 15 градусів. Вдень у західних, північних областях та 14 червня на Правобережжі температура прогріється до +16 + 22 градусів, а на решті території - +20 +26 градусів.

Нагадавши, протягом тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги.

Крім того, в Україні в п'ятницю, 11 червня, очікуються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.

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