Украину сегодня снова накроют дожди с грозами: прогноз синоптиков на пятницу

В Украине в пятницу 11 июня воздержатся дожди. По всей стране они будут сопровождаться грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода по Украине

Дождливая погода не покидает территорию страны. Сегодня осадки прогнозируют во всех областях. При этом дожди будут сопровождаться грозами.

В то же время, температура воздуха будет высокой и будет достигать +24-26 градусов в течение дня. Показатели термометров будут примерно одинаковыми по всей территории страны.

Ночью столбики термометров будут опускаться до +14-16 градусов на юге, на остальной территории страны температура опустится в ночное время суток до +11-13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня также будет тепло. Днем воздух прогреется до + 25 градусов. Однако ночью показатели термометров будут опускаться до +13-15 градусов.

В течение дня будут идти грозовые дожди.