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Украину сегодня снова накроют дожди с грозами: прогноз синоптиков на пятницу

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Пятница 11 июня 2021 08:00
Украину сегодня снова накроют дожди с грозами: прогноз синоптиков на пятницу Фото: в Украине ожидается дождь с грозой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине в пятницу 11 июня воздержатся дожди. По всей стране они будут сопровождаться грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода по Украине

Дождливая погода не покидает территорию страны. Сегодня осадки прогнозируют во всех областях. При этом дожди будут сопровождаться грозами.

В то же время, температура воздуха будет высокой и будет достигать +24-26 градусов в течение дня. Показатели термометров будут примерно одинаковыми по всей территории страны.

Ночью столбики термометров будут опускаться до +14-16 градусов на юге, на остальной территории страны температура опустится в ночное время суток до +11-13 градусов.

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В столице сегодня также будет тепло. Днем воздух прогреется до + 25 градусов. Однако ночью показатели термометров будут опускаться до +13-15 градусов.

В течение дня будут идти грозовые дожди.

Украину сегодня снова накроют дожди с грозами: прогноз синоптиков на пятницу

Ранее сообщалось, что погода в Украине в пятницу, 11 июня, не улучшится. Синоптики предупредили о грозах.

Добавим, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение всей недели.

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