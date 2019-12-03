В Украину идет антициклон: синоптики рассказала, когда снегопады отступят

Погода в Украине завтра, 4 декабря, будет без осадков, снегопады и мокрый снег пойдут за пределы Украины. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в Украину надвигается антициклон, поэтому не ожидается существенных осадков.

"В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь в второй половине дня и к вечеру мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Это коснется нашей северной части - вялый атмосферный фронт с Польши. Ветер будет с запада, умеренный, порывистый", - сообщила Диденко.

Синоптик рассказала, что температура воздуха ближайшей ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза, а завтра днем в Украине от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах утром и вечером будет гололед.

"В течение недели температура воздуха в Украине повысится, существенных осадков не будет", - резюмировала Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 3 декабря ухудшится, снег накроет все, кроме южных, области.

Также РБК-Украина сообщало, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значений.