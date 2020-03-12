В Украину хотели незаконно провезти вертолет

В пункте пропуска "Краковец" на въезде в Украину пограничники задержали грузовик с вертолетом, который хотели незаконно провезти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Сообщается, что иностранец должен был доставить в Бердичев Вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью свыше 20 тыс. долларов.

Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы.

Фото: вертолет (dpsu.gov.ua)

По предварительной информации, грузовик "Рено" с вертолетом прибыл на границу 11 марта.

Теперь о грузе, что вероятно является товаром двойного назначения, проинформированы компетентные органы.

Напомним, на фоне вспышки COVID-19, иностранец пытался вывезти за границу более 10 тыс. медицинских масок. Украинец провозил контрабанду на автомобиле "Фольксваген" через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области.

Как сообщало РБК-Украина, Служба безопасности Украины предупредила контрабанду комплектующих к военным радиолокационным станциям. В Черниговской области пытались вывезти через международный пункт пропуска "Сеньковка" товары двойного использования, которые подлежат государственному экспортному контролю.