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СБУ предотвратила контрабанду комплектующих к военным радарам

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 13:49
СБУ предотвратила контрабанду комплектующих к военным радарам
Фото: изъятые комплектующие (ssu.gov.ua)     

Из Украины пытались вывезти товары двойного назначения

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду комплектующих к военным радиолокационным станциям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в Черниговской области пытались вывезти через международный пункт пропуска "Сеньковка" товары двойного использования, которые подлежат государственному экспортному контролю.

"По предварительной информации, обнаруженные предметы являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Продолжаются следственно-оперативные действия, операция проводилась совместно с пограничниками.

СБУ предотвратила контрабанду комплектующих к военным радарам

Фото: изъятые комплектующие (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину рекордного количества валюты. Украинец, который направлялся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро наличными.

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