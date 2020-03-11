Украинец пытался вывезти в Польшу более 10 тыс. респираторных масок

Фото: изъятые медицинские маски (dpsu.gov.ua)

Контрабандиста задержали в ПП "Устилуг" в Волынской области

На фоне вспышки коронавируса COVID-19, контрабандист пытался вывезти за границу более 10 тыс. медицинских масок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что украинец провозил контрабанду на автомобиле "Фольксваген" через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области.

"Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажного отделения иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки", - говорится в сообщении.

Пограничники конфисковали автомобиль вместе с контрабандным товаром. По предварительным данным, общая сумма изъятого - почти 365 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили более 3,5 тысяч медицинских масок вблизи границы с Румынией.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили о неэффективности респираторных масок во время эпидемии коронавируса COVID-19.