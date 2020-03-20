В Украину из-за границы готовятся вернуть еще 10 тыс. граждан, - Криклий

Фото: Владислав Криклий (из открытых источников)

Министр инфраструктуры заявил о 47 рейсов для возвращения граждан уже 20 марта

В Украину из-за границы вернут еще 10 тысяч граждан, готовятся рейсы к перевозке. Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, готовятся к отправке самолеты для выполнения около полусотни рейсов.

"Кроме системы "Друг" с господином Кулебой (Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, - ред.) также создан штаб, который координирует (эвакуацию граждан Украины, - ред.). За четыре дня нам удалось вывезти уже более 53 тысяч граждан. Только завтра будет еще дополнительно 47-48 рейсов, еще 10 тысяч граждан, которых мы вернем в Украину", - сказал Криклий.

Напомним, в Министерстве иностранных дел сообщили, что по состоянию на вечер 19 марта в связи с эпидемией коронавирус в мире на карантине за рубежом сейчас находятся 38 граждан Украины. Наибольшее количество украинцев на карантине за рубежом зарегистрирована в Бразилии - 16 человек.

В Украине по состоянию на вечер 19 марта зафиксировали уже 26 больных коронавирусом. Новые 5 случаев зарегистрированы в Черновцах.