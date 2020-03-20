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На карантине за границей находятся 38 граждан Украины, - МИД

Новости » Общество     20.03.2020 - 01:05
На карантине за границей находятся 38 граждан Украины, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Больше всего украинцев на карантине находятся в Бразилии - 16

В связи с эпидемией коронавируса в мире на карантине за рубежом сейчас находятся 38 граждан Украины. Как передает РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В частности, наибольшее количество украинцев на карантине за рубежом зарегистрировано в Бразилии - 16 человек. Семь человек изолированы в Германии, трое - в Ообъединенных Арабских Эмиратах. По двое - в Молдове, Великобритании и Вьетнаме.

По одному украинцу, которых отправили на карантин, остаются на Кубе, в Китае и в Австралии.

Еще 13 граждан Украины проходят лечение за границей: Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (2) Польша (2), ОАЭ (1).

Поправились за рубежом пятеро украинцев: четверо в Японии и один человек - в Италии.

На карантине за границей находятся 38 граждан Украины, - МИД

Напомним, в Украине по состоянию на вечер 19 марта зафиксировали уже 26 больных коронавирусом. Новые 5 случаев зарегистрированы в Черновцах.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилась до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

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