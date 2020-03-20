До України з-за кордону готуються повернути ще 10 тис. громадян, - Криклій

Фото: Владислав Криклій (з відкритих джерел)

Міністр інфраструктури заявив про 47 рейсів для повернення громадян вже 20 березня

До України з-за кордону повернуть ще 10 тисяч громадян, готуються рейси до перевезення. Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, готуються до відправки літаки для виконання близько півсотні рейсів.

"Окрім системи "Друг" з паном Кулебою (Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, - ред.) також створений штаб, який координує (евакуацію громадян України, - ред.). За чотири дні нам вдалось вивезти вже понад 53 тисячі громадян. Тільки завтра буде ще додатково 47-48 рейсів. Ще 10 тисяч громадян, яких ми повернемо до України", - сказав Криклій.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що станом на вечір 19 березня у з'вязку із епідемією коронавірусу в світі на карантині за кордоном наразі перебувають 38 громадян України. Найбільша кількість українців на карантині за кордоном зареєстрована у Бразилії - 16 осіб.

В Україні станом на вечір 19 березня зафіксували вже 26 хворих коронавірусом. Нові 5 випадків зареєстровані у Чернівцях.