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Украину готовят как плацдарм. В Минобороны прокомментировали возможное нападение РФ на Молдову

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 мая 2022 12:02
Украину готовят как плацдарм. В Минобороны прокомментировали возможное нападение РФ на Молдову Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в случае захвата Украины сделает плацдарм для нападения на другие страны. В частности, таким образом РФ может вторгнуться в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"По поводу Молдовы. По всей стратегии их войны понятно, что Украина не конечный пункт и не конечная цель, что они будут двигаться дальше и Украину готовят именно как плацдарм, чтобы отсюда двигаться дальше. Западный мир уже тоже это понял, и вы видите, что международная политика и международное отношение к ситуации в украине очень серьезно изменилось", - отметила Маляр.

Ранее мы сообщали, что Россия разработала план военного вторжения в Молдову. Это может повлиять на ситуацию в Украине.

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Министерство обороны Украины Российская Федерация Молдова
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