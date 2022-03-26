ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину из Германии поступила партия оружия для ликвидации российских танков

Новина українською →
Украина, Суббота 26 марта 2022 15:32
В Украину из Германии поступила партия оружия для ликвидации российских танков Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

В Украину из Германии прибыла первая крупная партия противотанкового оружия. Правительство Германии дало согласие на поставки при активном содействии министра экономики Германии Роберта Хабека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя, который способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении России.

Первая партия 2650 единиц поступила в Украину сегодня. Остальные 2450 сейчас изготавливаться и будут поставляться в Украину небольшими партиями до конца мая. Общий объем контракта 25 млн евро.

Как отмечает Bild, немецкое правительство согласилось на поставки в предельно короткие сроки. Запрос от Киева поступил 18 марта и был одобрен экспортным агентством 21 марта при активном содействии министра экономики Германии Роберта Хабека.

RGW90 HH Matador отличается от американских "Джавелинов". Это оружие ближнего боя, до 500 метров. Оно легче (9 кг против 23 у американского устройства) и позволяет стрелять из помещения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену