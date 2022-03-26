В Україну з Німеччини надійшла партія зброї для ліквідації російських танків

В Україну з Німеччини прибула перша велика партія протитанкової зброї. Уряд Німеччини дав згоду на поставки за активного сприяння міністра економіки Німеччини Роберта Хабека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, мова йде про легкий РПГ Matador для ближнього бою, який здатний пробивати броню будь-якого танка, що знаходиться на озброєнні Росії.

Перша партія 2650 одиниць надійшла в Україну сьогодні. Решта 2450 зараз виготовлятимуться і поставлятимуться в Україну невеликими партіями до кінця травня. Загальний обсяг контракту 25 млн євро.

Як зазначає Bild, німецький уряд погодився на поставки в гранично короткі терміни. Запит від Києва надійшов 18 березня і був схвалений експортним агентством 21 березня за активного сприяння міністра економіки Німеччини Роберта Хабека.

Rgw90 HH Matador відрізняється від американських "Джавелінів". Це зброя ближнього бою, до 500 метрів. Воно легше (9 кг проти 23 у американського пристрою) і дозволяє стріляти з приміщення.