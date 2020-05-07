В Украину эвакуировали еще почти 500 человек

За минувшие сутки в Украину в связи с пандемией коронавируса эвакуировали еще более 470 человек. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что аэропорт "Борисполь" принял три эвакуационных рейса из из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия).

"Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Все, кроме одного человека, выбрали предусмотренный карантин с применением приложении "Дій вдома", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пассажиропоток на государственной границе остается довольно низким. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуация украинцев из Таиланда запланирована на 13 мая. Рейс состоится из международного аэропорта "Суварнабхуми" в Бангкоке. Стоимость билета на спецрейс - 598 долларов. При этом отмечается, что посольство не формирует списки пассажиров, а улететь смогут лишь те, кто приобретут билет.

Отметим, в связи с карантином в Украине прекращено регулярное авиасообщение с другими странами. Для возвращения украинцев формируются специальные рейсы.