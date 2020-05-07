До України евакуювали ще майже 500 осіб

За минулу добу до України у зв'язку з пандемією коронавірусу евакуювали ще понад 470 осіб. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що аеропорт "Бориспіль" прийняв три евакуаційних рейси з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) і Гоа (Індія).

"Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ. Всі, крім однієї людини, вибрали передбачений карантин із застосуванням додатку "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пасажиропотік на державному кордоні залишається досить низьким. За минулу добу співробітники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд менше 13 000 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуація українців з Таїланду запланована на 13 травня. Рейс відбудеться з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" в Бангкоку. Вартість квитка на спецрейс - 598 доларів. При цьому наголошується, що посольство не формує списки пасажирів, а полетіти зможуть лише ті, хто придбають квиток.

Відзначимо, що у зв'язку з карантином в Україні припинено регулярне авіасполучення з іншими країнами. Для повернення українців формуються спеціальні рейси.